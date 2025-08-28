Finaliza con éxito el Campamento Digital en Alba de Tormes

La programación para jóvenes continuará en la Casa Molino con las Olimpiadas CyL Digital, programadas para los días 2 y 3 de septiembre en horario de mañana

Campamento Digital en Alba de Tormes
Campamento Digital en Alba de Tormes

El Ayuntamiento de Alba de Tormes informa de la finalización del Campamento Digital, una iniciativa que ha acogido a once jóvenes del 25 al 29 de agosto en la Casa Molino. Durante la semana, los participantes han mejorado sus competencias digitales en un entorno lúdico y dinámico, aprendiendo sobre los beneficios de la tecnología, así como sus riesgos, como el ciberacoso y el uso excesivo.

El campamento ha sido un recurso valioso para la conciliación familiar y ha contado con la colaboración de la Fundación Cibervoluntarios, que lo ha hecho posible a petición del consistorio. La actividad ha fomentado el trabajo en equipo, la creatividad y el aprendizaje de nuevas tecnologías a través de contenidos adaptados a las edades de los participantes.

Desde el Ayuntamiento, se ha valorado muy positivamente la participación de las familias y de los jóvenes, así como la contribución de la Fundación Cibervoluntarios para llevar a cabo esta actividad.

Próxima cita: Olimpiadas CyL Digital en septiembre

La programación para jóvenes continuará en la Casa Molino con las Olimpiadas CyL Digital, programadas para los días 2 y 3 de septiembre en horario de mañana. Esta actividad, que ya tuvo una excelente acogida en julio, ofrecerá de nuevo talleres y pruebas deportivas a través de medios digitales.

Las inscripciones se pueden realizar en la plataforma CyL Digital. Se dará prioridad a aquellos que no hayan participado en la edición anterior de julio.

También te puede interesar

Lo último

stats