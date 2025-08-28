Finaliza con éxito el Campamento Digital en Alba de Tormes

El Ayuntamiento de Alba de Tormes informa de la finalización del Campamento Digital, una iniciativa que ha acogido a once jóvenes del 25 al 29 de agosto en la Casa Molino. Durante la semana, los participantes han mejorado sus competencias digitales en un entorno lúdico y dinámico, aprendiendo sobre los beneficios de la tecnología, así como sus riesgos, como el ciberacoso y el uso excesivo.

El campamento ha sido un recurso valioso para la conciliación familiar y ha contado con la colaboración de la Fundación Cibervoluntarios, que lo ha hecho posible a petición del consistorio. La actividad ha fomentado el trabajo en equipo, la creatividad y el aprendizaje de nuevas tecnologías a través de contenidos adaptados a las edades de los participantes.

Desde el Ayuntamiento, se ha valorado muy positivamente la participación de las familias y de los jóvenes, así como la contribución de la Fundación Cibervoluntarios para llevar a cabo esta actividad.

Próxima cita: Olimpiadas CyL Digital en septiembre

La programación para jóvenes continuará en la Casa Molino con las Olimpiadas CyL Digital, programadas para los días 2 y 3 de septiembre en horario de mañana. Esta actividad, que ya tuvo una excelente acogida en julio, ofrecerá de nuevo talleres y pruebas deportivas a través de medios digitales.

Las inscripciones se pueden realizar en la plataforma CyL Digital. Se dará prioridad a aquellos que no hayan participado en la edición anterior de julio.