Finalizan las obras de renovación de la calle del Aire en Alba de Tormes

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha concluido las obras de renovación de la calle del Aire tras la finalización de las tareas de asfaltado. La actuación se enmarca en el Plan Bienal 2024-2025 de la Diputación, con una inversión de 70.180 euros financiada conjuntamente por ambas instituciones. Los trabajos han incluido la sustitución de la red de abastecimiento y alcantarillado, así como la pavimentación de la vía, con el objetivo de modernizar las infraestructuras básicas y mejorar la red urbana.

El Consistorio agradece la comprensión de los vecinos durante el desarrollo de las obras y destaca la importancia de esta actuación para la mejora del municipio.