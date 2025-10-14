Flores para Santa Teresa en Alba de Tormes

Devoción religiosa, la tradición literaria y un profundo amor por Santa Teresa. Los vecinos de Alba de Tormes han rendido homenaje a su patrona con una emotiva ofrenda floral a la escultura de la Santa que Venancio Blanco realizó y que está ubicada junto a la Basílica, en la denominada Plaza del Peregrino.

Decenas de personas se acercaron a la imagen de la santa portando ramos de flores para depositarlas a sus pies. Algunas de ellas elaboradas creaciones como un gran corazón de flores con la imagen de la santa andariega en su interior.

La ofrenda floral forma parte del programa de actos religiosos y festivos que la villa celebra cada año alrededor del 15 de octubre, el día de la festividad de Santa Teresa. El evento concluyó con un sentimiento de unidad y devoción, marcando uno de los puntos álgidos de las Fiestas Patronales, previo al rosario y la eucaristía de la novena.