La Guardia Civil muestra su día a día a los escolares y cómo tener colegios e institutos seguros
La Benemérita realizó más de 300 acciones entre exhibiciones, charlas y formación y 1.800 vigilancias en entornos de colegios para evitar consumo de drogas
El Seminario de San Jerónimo en Alba de Tormes ha sido el lugar elegido para presentar el Plan Director para la Seguridad de los Centros Escolares para este curso y lo ha hecho con una exhibición del trabajo que realizan los agentes de la Guardia Civil que sirve, sobre todo, para que los más jóvenes conozcan el día a día de los agentes y se creen lazos de cercanía con el Cuerpo.
Un plan que pretende “fomentar la convivencia y la seguridad en los centros escolares, en colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, que tiene muy buena acogida desde los centros educativos y el propio alumnado”, según ha asegurado la subdelegada del Gobierno en Salamanca, que ha estado acompañada por el director provincial de Educación, Ángel Miguel Morín y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Salamanca, Arturo Marcos.
Un programa que se hace en colaboración con las fuerzas armadas y que lleva a los colegios e institutos durante todo el año todo tipo de actividades formativas o exhibiciones.
El acoso escolar, el ciberacoso, seguridad vial o medioambiente son algunos de los temas que centran las charlas y las acciones formativas que van dirigidas a alumnos, padres y profesores, según ha detallado Arturo Marcos que ha cifrado en más de 300 las actividades desarrolladas el curso pasado a las que se suman otras labores como la vigilancia en el entorno de los centros escolares con otras 1.800 intervenciones para evitar el consumo y el tráfico de drogas.
