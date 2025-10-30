Halloween y concierto de órgano, este fin de semana en Alba de Tormes

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha preparado diversas actividades para este fin de semana, en el que la localidad vivirá tanto propuestas festivas como conmemorativas con motivo de la festividad de Todos los Santos.

La programación comenzará el viernes 31 de octubre con la celebración de Halloween, que incluirá una gymkana familiar. La jornada continuará en la Plaza Mayor con disco móvil y chocolatada solidaria, cuya recaudación se destinará a la asociación La Sonrisa de María.

El sábado, a las 20:00 horas, la Basílica de la Anunciación acogerá un concierto de órgano enmarcado en el ciclo “Los sonidos centenarios”, promovido por la Diputación de Salamanca, en colaboración con el consistorio albense y otros ayuntamiento a fin de poner en valor los órganos de la provincia, entre ellos el órgano de la basílica que alberga el sepulcro de Santa Teresa de Jesús. La entrada es gratuita hasta completar aforo. En este caso el organista será Óscar Pastora.

Con motivo de la festividad de Todos los Santos y el Día de los Difuntos son muchas las personas que visitan el cementerio municipal. El horario es, de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas, y los sábados, domingos y festivos ,de 9:00 a 17:00 horas.

Asimismo, la parroquia de San Pedro ha anunciado las celebraciones religiosas que tendrán lugar en el cementerio: el sábado, a las 17:00 horas, se celebrará el rosario, y el domingo, a las 12:00 horas, la misa del Día de los Difuntos, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

