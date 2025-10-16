Halloween llega a Alba de Tormes con una aterradora y solidaria celebración

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha desvelado los planes para celebrar Halloween el próximo viernes 31 de octubre con una jornada repleta de actividades para todos los públicos, combinando diversión, música y un gesto solidario.

La programación dará comienzo a las 17:00 horas con una emocionante gymkana temática. Para participar en esta aventura, será imprescindible realizar una inscripción previa en las oficinas del Ayuntamiento o bien descargando el formulario desde la web municipal y enviándolo al correo electrónico bienestarsocial@villaalbadetormes.com antes del 28 de octubre. La concejal de Bienestar Social, Lourdes Vaquero, ha señalado que la ubicación de la gymkana "está aún por determinar, dependiendo de la climatología. Se avisará a las personas participantes el lugar de la celebración previamente".

La fiesta continuará a las 18:30 horas en la Plaza Mayor con una discomóvil que promete poner la música y la animación necesarias para una tarde-noche festiva.

Además de la música, el espíritu de Halloween se unirá a una causa noble: durante la discomóvil se ofrecerá una chocolatada solidaria a beneficio de la asociación "La Sonrisa de María". Los interesados en colaborar podrán adquirir un chocolate con un donativo simbólico de 2 euros. Los tickets están disponibles en el consistorio en horario de 9:00 a 14:00 horas.