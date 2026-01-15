Una jornada sobre los derechos de la infancia, en Alba Activa este fin de semana

El Ayuntamiento de Alba de Tormes continúa desarrollando durante el mes de enero el programa gratuito municipal + ALBACTIVA, dirigido a jóvenes de la localidad con edades comprendidas entre los 10 y los 16 años. Este fin de semana, la actividad principal será la jornada dedicada a los derechos de los niños y niñas, que se celebrará el viernes 16 de enero, en el marco de una programación orientada a ofrecer alternativas de ocio educativo, convivencia y participación juvenil.

El programa + ALBACTIVA funciona como un espacio estable de encuentro para la juventud, combinando actividades lúdicas con propuestas formativas y dinámicas grupales, con el objetivo de fomentar hábitos saludables, el respeto y la socialización en un entorno adaptado a las edades de los participantes.

Durante el mes de enero, la programación ha incluido actividades como Estratego, el viernes 9 y Party & Co, domingo 11, y continuará con Trivial, domingo 18, Taller de Inteligencia Emocional, el viernes 23, Adivina la palabra, el domingo 25 y Descubierta fotográfica, el viernes 30. Además, todos los sábados del mes se mantiene el espacio de juego libre.

Las actividades se desarrollan en la antigua ubicación del Centro Ocupacional, en la calle Cuatropea, frente al Centro de Salud, donde se centraliza toda la programación del mes.

El programa mantiene sus horarios habituales de apertura los viernes, de 19:00 a 22:00 horas; los sábados, de 18:00 a 22:00 horas y los domingos, de 17:00 a 21:00 horas.

Lourdes Vaquero, concejal de bienestar social ha indicado que todas las personas interesadas en este programa gratuito pueden informarse en el ayuntamiento o escribir al correo bienestarsocial@villaalbadetormes.com.