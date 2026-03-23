La Jornadas de Cocina Carmelitana de Alba de Tormes llegan a su séptima edición

El Ayuntamiento de Alba de Tormes organiza del 26 de marzo al 5 de abril la VII edición de las Jornadas de Cocina Carmelitana en la que participan siete establecimientos hosteleros de la localidad que ofrecerán distintas propuestas culinarias inspiradas en la tradición de este tipo de cocina.

Los establecimientos de la villa proponen desde tapas hasta menús completos. La alcaldesa de Alba, Concepción Miguélez, ha agradecido la participación de los establecimientos y ha señalado que esta iniciativa tiene como objetivo promocionar la gastronomía albense y, al mismo tiempo, poner en valor la Semana Santa de la localidad y el patrimonio de Alba de Tormes y su valioso arte sacro. “Sin duda complementan a la amplia oferta de turismo cultural y naturaleza con la que cuenta Alba de Tormes”.

Miguélez ha explicado además que Alba de Tormes es destino gastronómico de referencia gracias a una variadísima oferta. “Aquí puedes encontrar oferta hostelera que va desde el fast food a la alta cocina. Un orgullo para los albenses que demuestra la alta calidad de nuestra hostelería y de nuestros obradores artesanos”.