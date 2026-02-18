Juegos y cine forum este fin de semana con el programa gratuito juvenil Alba Activa

El Ayuntamiento de Alba de Tormes, a través de su Espacio Joven, continúa impulsando el programa Alba Activa, un espacio diseñado para el desarrollo y ocio saludable de los jóvenes de la localidad. Las actividades se desarrollan regularmente los viernes (de 19:00 a 22:00 h), sábados (de 18:00 a 22:00 h) y domingos (de 17:00 a 21:00 h).

Para los próximos fines de semana se han diseñado diferentes actividades.

Fin de semana del 20 de febrero: Estrategia y Cine. La actividad comenzará el viernes 20 de febrero con una sesión de Cine fórum. Se proyectará la película "El caballero negro", una obra que, tras su visionado, servirá como base para un coloquio posterior. En este debate, los participantes analizarán los valores y antivalores de los personajes, así como la aplicación de la moraleja del film en su día a día.

El sábado 21 de febrero, el centro ofrecerá un espacio de juego libre para todos los asistentes.El domingo 22 de febrero será el turno del Risk, el clásico juego de estrategia de conquista mundial.

Fin de semana del 27 de febrero: Decoración y Creatividad. El viernes 27 de febrero se pondrá en marcha la primera sesión de Decomaster 1. El objetivo de esta iniciativa es implicar a los chicos y chicas en la decoración y estructuración del centro.

Tras la jornada de juego libre del sábado 28 de febrero, el programa cerrará el fin de semana el domingo 1 de marzo con un taller práctico de Pelotas de malabares. En este taller, los jóvenes aprenderán a fabricar su propio set de malabares utilizando materiales sencillos como globos y rellenos de arroz, alpiste o arena, fomentando así la destreza manual y la reutilización de materiales.

Desde el Ayuntamiento se invita a todos los jóvenes a participar en estas actividades gratuitas disponibles durante todo el fin de semana.