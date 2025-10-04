La Junta presenta en Alba de Tormes las esculturas restauradas de Santa Teresa y San Juan de la Cruz

Alba de Tormes se ha vestido de gala para conmemorar la muerte de Santa Teresa de Jesús. En el marco de estos actos, celebrados en la Basílica de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen, se ha presentado la restauración de dos piezas clave del patrimonio salmantino: las esculturas de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, realizadas por el escultor salmantino del siglo XVII Antonio de Paz.

El director general de Patrimonio Cultural, Juan Carlos Prieto, participó en la jornada, subrayando el compromiso de la Junta de Castilla y León con la conservación del legado teresiano, especialmente en el convento donde reposan los restos de la Santa.

Los bustos restaurados, atribuidos a Antonio de Paz (activo en Salamanca en la primera mitad del siglo XVII), son piezas de "buena factura, talladas y policromadas, dotando a las imágenes de un gran naturalismo y expresividad".

La intervención, que ha tenido un coste de 18.089 euros, ha permitido recuperar la estética original de las imágenes y garantizar su adecuada conservación, a la vez que ha proporcionado un mejor conocimiento de la imaginería castellana del Siglo de Oro.

Antes de la restauración, las esculturas presentaban varios deterioros, incluyendo juntas de encoladura abiertas y grietas en la madera; pérdidas puntuales de volumen en zonas frágiles como los dedos y los ropajes; y oscurecimiento superficial por oxidación de barnices, suciedad generalizada y repintes, que desfiguraban el cromatismo original.

Todos estos deterioros han sido subsanados mediante procesos y tratamientos de conservación, asegurando la supervivencia de estas piezas de notable valor histórico-artístico.

La presentación de estas esculturas se enmarca dentro de una colaboración constante entre la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes.

El convento ha impulsado un amplio programa de restauración con un triple enfoque: espiritual, cultural y turístico. En este sentido, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha contribuido de forma sostenida a lo largo de los años.

Con motivo de los preparativos para la conmemoración del nacimiento de Santa Teresa, la Junta aportó fondos para la ampliación y adecuación de la zona expositiva del convento y la restauración de valiosos bienes muebles.

En 2015, la Junta contribuyó activamente a la celebración del V Centenario del nacimiento de la Santa, con diversas actuaciones de restauración en otros bienes patrimoniales de Alba de Tormes (como la iglesia de San Juan) y de Ávila, convirtiendo a estos lugares de peregrinaje en una referencia internacional.

El conjunto de todas las intervenciones realizadas por la Junta en el patrimonio cultural de Alba de Tormes y sus bienes asociados ha supuesto una inversión total de 2,3 millones de euros, lo que reafirma el constante apoyo de la Consejería a la villa teresiana.