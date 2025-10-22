La lluvia ensombrece el adiós de Santa Teresa a Alba de Tormes

La despedida de la imagen de Santa Teresa de Jesús a los vecinos de Alba de Tormes se ha visto empañada por las condiciones meteorológicas de este miércoles.

La Santa, que como marca la tradición se despide de los albenses hasta el próximo año antes de entrar en clausura, no ha podido completar el recorrido previsto dada la lluvia y el viento que ha asolado la villa ducal.

De hecho, la imagen de Santa Teresa, que salió en un primer momento sin protección, tuvo que ser resguardada en los soportales de la plaza Mayor de Alba de Tormes debido a la lluvia que comenzó a caer. En ese punto, la imagen fue cubierta con un chubasquero y, a pesar del agua que estaba cayendo, los fieles a la Santa permanecieron junto a ella mientras sonaban las notas del himno nacional, minutos antes de que la imagen volviera a clausura en el convento de las Carmelitas de Alba.

Santa Teresa se despide de los albenses bajo la lluvia | Juanes

Con este acto se cierran las fiestas patronales en honor a Santa Teresa de Jesús en Alba de Tormes.