El mercado medieval, el desfile de peñas y el concierto de Pignoise abren este sábado las fiestas de Alba de Tormes

Alba de Tormes ya lo tiene todo listo para sus fiestas de la Transverberación de Santa Teresa que comenzarán este sábado 23 de agosto y se prolongarán hasta el miércoles 27. Durante estos días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una variada programación que combina actividades culturales, taurinas, musicales, gastronómicas y religiosas, pensadas para todas las edades. Este año, los integrantes de la peña The Vikis, que cumplen su cuarenta aniversario siendo una de las más veteranas de la villa ducal, realizarán el pregón siendo un homenaje a todos los peñistas.

El concejal de festejos, Alberto Martín, ha destacado que “estas fiestas son una oportunidad única para disfrutar de nuestra localidad, su cultura y tradiciones”.

Entre los actos más destacados se incluyen el concierto de Pignoise, el mercado medieval Alva con cetrería, los encierros y capeas, la final del Bolsín Taurino ‘Botijo de Filigrana’, las degustaciones gastronómicas, orquestas, charangas y pasacalles que recorrerán las calles de Alba, entre otros espectáculos y actividades. Además, la programación religiosa incluye la salida y regreso a clausura de Santa Teresa de Jesús, momentos de gran emoción para los albenses y devotos de la santa.

Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes, ha añadido que “las fiestas son un momento para la convivencia y el disfrute de nuestra historia y patrimonio. Queremos que todos los asistentes se sientan bienvenidos y que vivan estas jornadas con la mayor seguridad y comodidad posible”.

El consistorio también informa que se contará con el denominado Punto Clave, de las 21 a las 01:00, del 26 al 27 de agosto. Punto clave es un programa en el que técnicos especializados dan a conocer los riesgos asociados al consumo de alcohol y de otras drogas.

Con el objetivo de garantizar la limpieza y el mantenimiento de los espacios públicos, se realizará un servicio especial de recogida de basura. Igualmente, se reforzará el servicio de limpieza el domingo y el miércoles, asegurando que las calles permanezcan limpias a primera hora de la mañana.

Puedes consultar el programa de fiestas completo en este documento: