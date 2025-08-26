Un multitudinario encierro nocturno y la capea popular llenan de ambiente taurino a Alba de Tormes

Alba de Tormes volvió a vibrar anoche con uno de los actos más emblemáticos de sus festejos: el encierro nocturno y la posterior capea popular. A partir de las 22:00 horas, las calles de la villa se llenaron de ambiente festivo y expectación, congregando a cientos de vecinos y visitantes que no quisieron perderse la cita.

El recorrido, iluminado por la emoción de los asistentes, estuvo marcado por la participación y la adrenalina de quienes se animaron a correr delante de las reses. La tradición, profundamente arraigada en la localidad, se vivió con intensidad en un ambiente de respeto, diversión y seguridad.

Tras el encierro, la plaza se convirtió en el escenario central de la capea popular, donde el protagonismo pasó a los aficionados que se atrevieron a saltar al ruedo para medirse con las vaquillas. Risas, aplausos y ovaciones acompañaron cada lance, reflejando el carácter festivo de una noche que ya se ha consolidado como uno de los momentos más esperados de las fiestas patronales.

Con este multitudinario evento, Alba de Tormes reafirma la fuerza de sus tradiciones taurinas y la capacidad de convocatoria que cada año atrae a público de toda la comarca.