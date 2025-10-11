El Museo de la Alfarería de Alba de Tormes celebra una jornada de puertas abiertas este fin de semana

Abre sus puertas durante sábado y domingo el Museo de la Alfarería de Alba de Tormes

Con motivo de la Feria del Barro, el Museo de la Alfarería de Alba de Tormes celebra una jornada de puertas abiertas que se prolongará durante todo el día tanto este sábado como este domingo.

El Museo además reabre sus puertas tras unas semanas cerrado debido a las obras de accesibilidad incluidas en el proyecto #Ceramitur. Esta iniciativa está financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, dentro del programa Experiencias Turismo España 2023, en su línea INNOVA.

Gracias a este proyecto se ha mejorado rampa de acceso al museo, se ha instalado una cancela de cristal, se ha realizado un video con lenguaje de signos para personas sordas y piezas y señalética en Braille para personas ciegas.