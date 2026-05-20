El Niño Jesús de Praga de Alba de Tormes luce nueva imagen

La Cofradía del Niño Jesús de Praga de Alba de Tormes presentará la nueva imagen de la talla del Niño que ha sido totalmente restaurada este domingo. Se trata de una de las imágenes más queridas por los albenses que sale en procesión llevada por los niños en una fiesta que se ha recuperado recientemente.

La presentación tendrá lugar este domingo, 24 de mayo, en la Basílica de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen y comenzará a las 13:00 horas con la celebración de la Santa Misa. Posteriormente, a las 13:30 horas, se realizará la presentación oficial de la restauración de la imagen.

La restauración ha permitido recuperar el esplendor artístico y devocional de esta talla, respetando su valor histórico y patrimonial. El acto servirá además para poner en valor la importancia de conservar el patrimonio religioso y cultural vinculado a la tradición carmelitana y a la devoción al Niño Jesús de Praga.

La jornada contará con la participación de la Cofradía del Niño Jesús de Praga, la Orden de los Carmelitas Descalzos y los representantes del taller de restauración Uffizzi, invitando a fieles, vecinos y visitantes a acompañar este momento de especial significado para Alba de Tormes.