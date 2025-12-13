Los niños de Teradillos se convierten en chef por un día

Terradillos se ha convertido en una cocina de aprendizaje para los más pequeños de la casa, que han tenido la oportunidad de ser chefs por un día, preparando desde cero todos los ingredientes e incluso algunos de objetos necesarios para realizar los mejores platos.

Desde el comienzo han creado sus propios mandiles, en donde han decorado cada uno de ellos a su gusto para así comenzar con la mayor de la creatividad una de las actividades que los niños y niñas de Terradillos han esperado.

Tras esta actividad, comenzaba lo más difícil e importante, la preparación del arte culinario para saciar el hambre de sus tripas. Para ello, el objetivo y postre sería claro, un buen plato a base de galleta, chocolate, nata y azúcar rosa.

Un postre que no ha dejado a nadie indiferente y en el que algunos no han dudado en untar el dedo en la propia celebración. De este modo, y durante todo el proceso, los pequeños de Terradillos han podido disfrutar de la cocina y de la amplitud de formas en las que se puede hacer un mismo postre.

Como no podía ser de otra forma, tras la realización de cada uno de los postres se han dispuesto a lo más esperado de la tarde, probar su creación, para así finalizar este dulce taller entre las risas de los amigos y la sabrosura, como no, de la comida.