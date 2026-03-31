Nueva fase de la urbanización de la Puerta del río, en Alba de Tormes

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha iniciado una nueva fase de la actuación de mejora de la movilidad sostenible a través de la Caminabilidad de la Puerta del Río, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y financiada con fondos Next Generation. Los trabajos se centran actualmente en la ejecución del acceso al río desde la avenida Juan Pablo II, donde se están instalando pasarelas que facilitarán la llegada a la orilla del Tormes. “Esta intervención permitirá mejorar la accesibilidad a un entorno integrado en la Red Natura 2000 y próximo al conjunto histórico del municipio”, ha indicado Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes.

“De forma paralela, se están acondicionando los itinerarios destinados al tránsito peatonal y ciclista en la margen derecha del río, en el tramo que conecta la calle Alcázar con el camino de las playas. Estas actuaciones buscan favorecer un uso más seguro y ordenado de este espacio natural”, ha explicado Manuel Juanes, concejal de medio ambiente.

El proyecto contempla también la instalación de señalización direccional y de prohibición de vehículos a motor, con el objetivo de priorizar el uso de la senda por parte de peatones. Asimismo, se incorporarán paneles informativos que facilitarán la orientación de los usuarios y el conocimiento del entorno.

Esta intervención forma parte de una actuación transversal entre las concejalías de medio ambiente, turismo, cultura y urbanismo. Además de mejorar la movilidad sostenible, el proyecto permitirá generar un nuevo recurso turístico vinculado al río, acercando este espacio a vecinos y visitantes y contribuyendo a la puesta en valor de los recursos naturales del municipio.