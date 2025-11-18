En obras las pedanías de Palomares de Alba y Torrejón de Alba para renovar la accesibilidad y el tránsito de sus vías

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha formalizado la adjudicación de las obras de urbanización en varias vías de las pedanías de Palomares de Alba y Torrejón de Alba. La decisión se tomó tras la reunión de la mesa de contratación celebrada el pasado 7 de octubre.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del plan municipal de mejora de infraestructuras urbanas, que tiene como objetivo central renovar los servicios básicos y optimizar la accesibilidad, el tránsito y la calidad general del entorno en los distintos núcleos del municipio.

Adjudicadas las obras de urbanización en diferentes vías de Palomares y Torrejón de Alba | Ayuntamiento Alba de Tormes

Las obras se repartirán en las siguientes localizaciones y presupuestos:

Pedanía

Vías Afectadas

Inversión Total

Financiación

Palomares de Alba

Calle Fuente Primera

70.369,99 €

Fondo de Cooperación Económica Local (Junta de CyL)

Torrejón de Alba

Calles Paz y Larga

92.636,79 €

Fondo de Cohesión Territorial (Junta de CyL y Ayto. de Alba de Tormes)

TOTAL

163.006,78 €

El concejal de Urbanismo, José García, destacó que la adjudicación de estas obras es un reflejo directo del "compromiso del Ayuntamiento con la mejora progresiva de las infraestructuras locales, tanto en la villa como en las pedanías". El objetivo final, señaló García, es "garantizar unos servicios adecuados y entornos más seguros y funcionales para la ciudadanía".

Con estas intervenciones, el consistorio espera comenzar pronto la modernización de estas vías, mejorando significativamente la calidad de vida de los residentes de Palomares y Torrejón de Alba.