El Padre Miguel Ángel González, de Alba de Tormes, galardonado en los Premios AR-PA por su labor en el patrimonio carmelita

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid ha sido el escenario este sábado de la solemne entrega de los Premios AR-PA Turismo Cultural, correspondientes a las ediciones 2025 y 2024. Estos galardones, concedidos por la Junta de Castilla y León, buscan reconocer la excelencia profesional y el compromiso con la conservación, innovación y difusión del patrimonio cultural de la región. El acto sirvió también como clausura oficial del Congreso Internacional 'En Mitad del Campo'.

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, y el director general de Patrimonio Cultural, Juan Carlos Prieto, presidieron la ceremonia, destacando que con este reconocimiento se celebra "el compromiso con el patrimonio cultural de Castilla y León a través del reconocimiento a personas, entidades y empresas que lo preservan, lo revitalizan y lo proyectan hacia el futuro".

Reconocimiento a la trayectoria y la defensa cultural

Entre los premiados de la edición de 2024, cuya entrega fue suspendida en solidaridad por los efectos de la dana, se destacó la figura del Padre Miguel Ángel González.

El Padre González fue reconocido por su liderazgo en Alba de Tormes y su constante impulso a la restauración, difusión y puesta en valor del legado espiritual y cultural carmelita. Su dedicación ha sido clave para proteger y proyectar la riqueza histórica de este importante enclave.