Una pareja de corzos sorprende corriendo por las calles de Alba de Tormes
La imagen no ha dejado indiferente a quienes se los han encontrado, no pudiendo resistirse a grabar el momento
Una pareja de corzos formada por un macho y una hembra ha sido avistada corriendo por las calles del municipio de Alba de Tormes a última hora de la noche de este sábado.
Varias personas se han quedado sorprendidas al ver a estos animales, y no han podido evitar la tentación de inmortalizar este momento con sus teléfonos móviles.
Los dos corzos que estaban andando por la vía, se adentraron en una zona de vegetación cuando se aproximó a ellos un vehículo.
Aunque esta parece una inusual imagen, lo cierto es que en los meses de primavera, es habitual ver a estos cérvidos divagando por las carreteras, incluso por los núcleos urbanos, ya que incrementan su actividad para buscar alimento y marcar sus territorios de cara a la época de celo.
Además, en estos momentos coincide el periodo de cría, que se desarrolla entre los meses de mayo y junio.
Por eso, es importante extremar las precauciones al atardecer y durante la noche, sobre todo en la carretera, ya que es común encontrarse con fauna silvestre como los corzos.
También te puede interesar
Lo último