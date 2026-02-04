Los participantes en el concurso de disfraces de Alba de Tormes ya se pueden inscribir

El Ayuntamiento de Alba de Tormes abre el plazo de inscripciones para participar en el concurso de disfraces del Carnaval de este 2026 que se celebrará el martes 17 de febrero en la plaza mayor a las 19:00 horas.

Las actividades de cara a este día darán comienzo a las 17:30 horas con una actuación musical previa al concurso de disfraces, donde se repartirá también un chocolate solidario por dos euros en favor del 'Proyecto Burujú'. Una jornada que concluirá con un "toro de fuego sin buscapiés".

Las inscripciones para el concurso de disfraces podrán realizarse de forma presencial en el Ayuntamiento o mediante el envío del formulario correspondiente al correo electrónico festejos@villaalbadetormes.com.

Los premiados de dividirán en tres categorías con seis premios en total:

Grupos de más de tres personas , con un primer premio valorado en 150 euros y uno segundo de 100 euros.

Individual / Parejas Adultos (desde 14 años cumplidos) , con un primer premio valorado en 100 euros y un segundo en 50 euros.

Individual / Parejas Infantil, con un premio premio de 50 euros y un segundo premio de 30.

A mayores, y como parte de la programación el sábado 14 habrá una discomóvil familiar a cargo del DJ Iker e hinchables de la ludoeducateca el día 16 de 08:00 a 15:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas; todas ellas actividades para "abrir boca" de cara a la jornada más activa del martes 17.