La peña 'Los Vikis', de Alba de Tormes, recuerda sus 40 años de historia en un entretenido pregón

La Plaza Mayor de Alba de Tormes se ha llenado de vecinos y visitantes este domingo para el evento central del día: el pregón de fiestas. La peña 'Los Vikis', con sus más de 40 años de historia, ha sido la protagonista de un discurso que ha recordado sus inicios y su larga trayectoria, provocando risas y aplausos entre el público.

A las 22:30 horas, 'Los Vikis' han salido al balcón del Ayuntamiento y han ofrecido un pregón muy entretenido y cargado de anécdotas, que ha captado la atención de la gran cantidad de gente que se ha congregado en la plaza. Con sus palabras, han demostrando por qué son una de las peñas más queridas de la localidad.

La noche ha continuado con el tradicional toro de fuego sin buscapiés, que ha 'perseguido' a los más pequeños de Alba de Tormes por la Plaza Mayor. Algunos han huido divertidos, otros de forma más asustadiza de la mano de alguno de sus padres. La jornada culminará con la música de 'Ultra Tumba' a las 00:30 horas.