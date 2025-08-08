Pignoise, toros, Alba Fest o la Feria Medieval: Alba de Tormes despliega sus fiestas de agosto

Del 23 al 27 de agosto, Alba de Tormes celebrará sus esperadas Fiestas de la Transverberación de Santa Teresa de Jesús, con una programación que aúna tradición, cultura, música y espectáculos para todas las edades. El concierto de Pignoise, el pregón de la peña The Vikis en su 40 aniversario, el Mercado Medieval, la Feria Agroalimentaria ALVA, el Alba Fest, y el VIII Bolsín Taurino son algunos de los platos fuertes.

Las fiestas comienzan el viernes 23 con la apertura del Mercado Medieval en el Castillo de los Duques de Alba y culminan el miércoles 27 con la tradicional procesión de regreso a clausura de la imagen de Santa Teresa. El cartel musical incluye, además de Pignoise, a David Roda, Carolina Rock Band, la Orquesta Madelon, Orquesta Compás, y grupos emergentes como Gautxori o Ruido de Fondo.

Presentación de las fiestas de agosto de Alba de Tormes

El programa taurino contempla encierros, capeas, toros de fuego con y sin buscapiés y la gran final del Bolsín Taurino “Botijo de Filigrana”. Para los más pequeños, habrá talleres, hinchables acuáticos, espectáculos familiares y pasacalles. No faltarán tampoco los tradicionales cabezudos, la degustación de chanfaina y los espectáculos de cetrería.

La alcaldesa, Concepción Miguélez, y el concejal de Festejos, Alberto Martín, destacaron que se trata de unas fiestas pensadas para todos, “abiertas, participativas y diseñadas con la ciudadanía en mente”.

Documento PROGRAMACIÓN COMPLETA DE ALBA DE TORMES Consúltalo

Programación destacada por días:

Sábado, 23 de agosto

12:00 horas. Mercado Medieval, talleres, degustación de chanfaina

18:00 horas. Novillada, Gran Final Bolsín Taurino

22:25 horas. Toro de fuego

22:30 horas. Concierto de Pignoise + DJs + David Roda

Domingo, 24 de agosto

9:00 horas. Encierro de vaquillas.

21:30 horas. Alba Fest: Ruido de Fondo, Gautxori, Ultra Tumba

22:30 horas. Pregón por parte de la Peña The Vikis (40 aniversario)

Lunes, 25 de agosto

12:00 horas. Salida de clausura de Santa Teresa con la Santa Misa.

22:15 horas. Toro de fuego sin buscapiés.

22:30 horas. Concierto Carolina Rock Band

Martes, 26 de agosto

12:30 horas. Santa Misa.

21:30 horas. Encuentro de peñas con charanga.

22:15 horas. Capea popular.

23:30 horas. Toro de fuego sin buscapiés.

23:45 horas. Orquesta “Compás”

2:30 horas. Toro de fuego con buscapiés.

Miércoles, 27 de agosto