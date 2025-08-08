Pignoise, toros, Alba Fest o la Feria Medieval: Alba de Tormes despliega sus fiestas de agosto
Música, tradición, actividades para todos los públicos y un pregón muy especial marcan las Fiestas de la Transverberación 2025
Del 23 al 27 de agosto, Alba de Tormes celebrará sus esperadas Fiestas de la Transverberación de Santa Teresa de Jesús, con una programación que aúna tradición, cultura, música y espectáculos para todas las edades. El concierto de Pignoise, el pregón de la peña The Vikis en su 40 aniversario, el Mercado Medieval, la Feria Agroalimentaria ALVA, el Alba Fest, y el VIII Bolsín Taurino son algunos de los platos fuertes.
Las fiestas comienzan el viernes 23 con la apertura del Mercado Medieval en el Castillo de los Duques de Alba y culminan el miércoles 27 con la tradicional procesión de regreso a clausura de la imagen de Santa Teresa. El cartel musical incluye, además de Pignoise, a David Roda, Carolina Rock Band, la Orquesta Madelon, Orquesta Compás, y grupos emergentes como Gautxori o Ruido de Fondo.
El programa taurino contempla encierros, capeas, toros de fuego con y sin buscapiés y la gran final del Bolsín Taurino “Botijo de Filigrana”. Para los más pequeños, habrá talleres, hinchables acuáticos, espectáculos familiares y pasacalles. No faltarán tampoco los tradicionales cabezudos, la degustación de chanfaina y los espectáculos de cetrería.
La alcaldesa, Concepción Miguélez, y el concejal de Festejos, Alberto Martín, destacaron que se trata de unas fiestas pensadas para todos, “abiertas, participativas y diseñadas con la ciudadanía en mente”.
Programación destacada por días:
Sábado, 23 de agosto
- 12:00 horas. Mercado Medieval, talleres, degustación de chanfaina
- 18:00 horas. Novillada, Gran Final Bolsín Taurino
- 22:25 horas. Toro de fuego
- 22:30 horas. Concierto de Pignoise + DJs + David Roda
Domingo, 24 de agosto
- 9:00 horas. Encierro de vaquillas.
- 21:30 horas. Alba Fest: Ruido de Fondo, Gautxori, Ultra Tumba
- 22:30 horas. Pregón por parte de la Peña The Vikis (40 aniversario)
Lunes, 25 de agosto
- 12:00 horas. Salida de clausura de Santa Teresa con la Santa Misa.
- 22:15 horas. Toro de fuego sin buscapiés.
- 22:30 horas. Concierto Carolina Rock Band
Martes, 26 de agosto
- 12:30 horas. Santa Misa.
- 21:30 horas. Encuentro de peñas con charanga.
- 22:15 horas. Capea popular.
- 23:30 horas. Toro de fuego sin buscapiés.
- 23:45 horas. Orquesta “Compás”
- 2:30 horas. Toro de fuego con buscapiés.
Miércoles, 27 de agosto
- 12:30 horas. Santa Misa.
- 21:00 horas. Orquesta Madelón
- 23:30 horas. Toros de fuego sin buscapiés.
