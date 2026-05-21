Las piscinas municipales de Alba de Tormes abrirán sus puertas el 20 de junio

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ultima durante estos días los preparativos para el inicio de la temporada estival. Tras varias semanas de intensos trabajos de mantenimiento y adecuación de las instalaciones, las piscinas municipales abrirán sus puertas al público el próximo 20 de junio, arrancando con una jornada de puertas abiertas, y prolongarán su actividad hasta el domingo 6 de septiembre.

A pesar del contexto económico actual y del incremento de los costes, el consistorio ha apostado por la accesibilidad de los vecinos manteniendo los precios de las campañas anteriores. Según ha explicado García, el objetivo es facilitar el acceso a toda la ciudadanía en una instalación que destaca por su alta afluencia, recordando que la temporada pasada fueron 42.000 personas las que acudieron al recinto. Para ello, los usuarios y usuarias podrán optar por diferentes modalidades de abonos que se adaptan a cada situación, incluyendo abonos individuales, bonos de 15 baños, abonos familiares y tarifas reducidas destinadas a pensionistas, personas con discapacidad y menores. En cuanto a la gestión de los pagos, se podrán realizar cómodamente mediante transferencia bancaria o directamente en la taquilla utilizando tarjeta de crédito.

Asimismo, el Ayuntamiento ha diseñado una programación activa que contará con la tradicional actividad de aquagym, dirigida para todos los usuarios de las piscinas, así como sesiones de gym sobre hierba en los exteriores. Además, no faltará el programa "Natación para todos", una iniciativa consolidada que tiene como objetivo enseñar a nadar a los más pequeños y pequeñas del municipio.