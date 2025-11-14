La poesía de San Juan de la Cruz y su espacio de observación de estrellas destacan en la propuesta de Alba en INTUR

INTUR se ha convertido en una feria esperada y clásica para Alba de Tormes que año tras año presenta en la feria su oferta turística y cultural. En esta edición, con el desarrollo del Plan de Sostenibilidad que ha permitido 1,3 millones de euros en inversiones de desarrollo turístico y patrimonial, la villa trae una oferta completa que toca todos los palos, desde el turismo religioso por el que más se conoce a la villa, a la historia, la naturaleza y la cultura.

Rutas senderistas complementan la oferta cultural y patrimonial de la villa, destacando dentro del turismo de naturaleza la situación privilegiada para contemplar las estrellas. El mirador de Otero, ubicado un punto privilegiado cuenta con la catalogación Starlight, que lo hace un lugar recomendado en todo el mundo para la práctica de la contemplación del cielo.

Además, este año, el jubilar de San Juan de la Cruz, la villa tiene mucho que decir y está organizando una programación específica dedicada al misticismo del santo con una exposición que mostrará la relación del santo con la villa gracias a los padres carmelitas.

Iniciativas que se unen al turismo religioso de la mano de Santa Teresas, el cultural y patrimonial y el de naturaleza, con numerosas rutas senderistas encabezando la oferta familiar y de ocio al aire libre. Cualquier día del año es bueno para visitar Alba y desde la villa trabajan para diversificar su oferta durante todo el año.