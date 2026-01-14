La Policía Nacional retoma el servicio móvil de renovación del DNI y el pasaporte en Alba de Tormes para 2026
Todos los meses del año hay habilitados un día o dos para llevar a cabo estos trámites para los que necesita inscripción previa
Los vecinos de Alba de Tormes volverán a contar para este año 2026 con el servicio móvil de renovación de DNI y pasaporte con una unidad de la Policía Nacional.
Según fuentes municipales, este servicio se solicitó el año pasado y comenzó a prestarse en el mes de mayo de 2025, aunque se vio interrumpido en el mes de septiembre.
Concepción Miguélez, alcaldesa del pueblo, señala que se trata de "un servicio muy importante para la ciudadanía, ya que evita desplazamientos hasta Salamanca y facilita la realización de estos trámites, especialmente a las personas mayores o con movilidad reducida”.
Para acceder a este servicio, es obligatorio inscribirse previamente enviando un correo electrónico con el nombre completo, el trámite que se desea realizar y un teléfono de contacto a la dirección auxiliar@villaalbadetormes.com. El día de la cita hay que acudir con una fotografía reciente y con la documentación necesaria.
Los días en que los vecinos podrán acudir para renovar el DNI y/o pasaporte son:
- Febrero: 18
- Marzo: 3 y 25
- Abril: 8 y 22
- Mayo: 12 y 27
- Junio: 10 y 24
- Julio: 8 y 22
- Agosto: 5 y 19
- Septiembre: 2 y 15
- Octubre: 7 y 21
- Noviembre: 4 y 24
- Diciembre: 2 y 16
