"Preparando la Navidad", el taller en familia que prepara para sus vecinos el Ayuntamiento de Terradillos

La Navidad llega a Terradillos y por ello la Biblioteca Municipal Sinfo Casero organiza un nuevo y especial taller en familia bajo el título 'Preparando la Navidad', invitando a vecinos de todas las edades a participar en una actividad creativa y colaborativa.

El taller se celebrará el próximo viernes 28 de noviembre, a las 17:30 horas. Una iniciativa que se lleva a cabo en colaboración con la asociación local "En Vía Verde Terradillos", sumando esfuerzos para ofrecer una tarde llena de espíritu navideño. Es una oportunidad ideal para que familias y amigos compartan un momento de diversión mientras crean adornos y preparan la bienvenida a las fiestas.

Para asegurar tu plaza y la de tu familia en esta actividad, es imprescindible realizar una inscripción previa que se puede hacer con inscripción presencial en la propia biblioteca del municipio, a través de los número de teléfonos 923 308 050 y 620 434 538, y del email biblioteca@ayto-terradillos.com.