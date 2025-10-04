La Primitiva deja un premio de 600.000 euros en Alba de Tormes

Alba de Tormes vuelve a estar de enhorabuena. En el sorteo de La Primitiva celebrado este sábado, 4 de octubre de 2025, la localidad salmantina se convirtió en uno de los epicentros de la fortuna al validar un boleto de Primera Categoría (6 aciertos), premiado con 639.063,05 euros. El afortunado sello se realizó en la Administración de Loterías Nº 1, ubicada en la céntrica Plaza Mayor, 17.

El otro boleto de Primera Categoría se vendió en el Despacho Receptor Nº 54.230 de Sangonera la Seca (Murcia), también con un premio idéntico. Además, la suerte se repartió en otras ciudades, ya que dos boletos de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), con un premio de 103.631,85 euros cada uno, fueron validados en la Administración de Loterías Nº 2 de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y en la Nº 83 de Valencia.

En este sorteo no se registraron acertantes de la Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), lo que hace que el bote siga creciendo. En el próximo sorteo de La Primitiva, un único ganador de Primera Categoría con Categoría Especial podría hacerse con un premio acumulado de 12,1 millones de euros.

Aunque en un principio se informó de que eran 300.000 euros, finalmente han sido más 600.000 euros para cada uno de los acertantes.