La procesión de El Encuentro protagoniza el Domingo de Resurrección de Alba de Tormes

Este 5 de abril, Domingo de Resurrección, no solo Salamanca capital ha querido celebrar el regreso de Jesús de entre los muertos. El municipio de Alba de Tormes también ha contado con su propia programación.

A las 11:30 horas, la localidad comenzaba con su procesión de El Encuentro, con los pasos de Jesús Resucitado y de la Virgen de la Alegría encontrándose, con el hijo y la madre reuniéndose. También ha contado con las imágenes del Niño de la Bola y Cruz Pesada.

En el recorrido, las tallas han desfilado por San Juan, la plaza Mayor, Sánchez Llevot, Colón y San Pedro. Todo ello, con 'En Armonía Brass Quintet' como acompañamiento musical.

Durante la jornada, la iglesa de San Pedro ha acogido dos eucaristías, una a las 12:00 horas y otra a las 20:00 horas. Y ya a las 21:00 horas, se ha convertido también en el escenario de las vísperas bautismales.