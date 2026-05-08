El programa de Alba de Tormes que da a conocer el punto limpio municipal a sus jóvenes

Dentro del programa medioambiental que ha puesto en marcha Alba de Tormes, ha destacado uno de ellos por querer acercar a la juventud de la villa ducal “Punto Abierto”, una iniciativa que persigue dar a conocer el reciclaje entre los estudiantes albenses.

Además de conocer el Punto Limpio del municipio, también estudiarán la importancia de una correcta separación de residuos. Santiago Domínguez, técnico medioambiental, realizará una serie de charlas explicativas en el propio punto limpio. La primera de ellas tuvo lugar el pasado 7 de mayo, mientras que habrá otras actividades previstas para el 14 y 21 de mayo.

Según han destacado desde el propio consistorio, el alumnado “ha podido conocer de primera mano el funcionamiento de esta instalación municipal y las diferentes fracciones de residuos que se pueden recoger”. Asimismo, han conocido de primera mano las nuevas fracciones como son la construcción y demolición a base de yeso y los envases de pinturas no tóxicas.

El consistorio ha podido realizar esta iniciativa gracias a los fondos Next Generation, con los que se ha renovado la señalética de acceso al punto limpio. Por otro lado, además de realizar campañas de divulgación con escolares, se están realizando estas mismas campañas para colectivos y para público en general a través de las redes sociales municipales poniendo además a disposición de la ciudadanía un folleto explicativo.