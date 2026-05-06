Los Programas Mixtos de Alba de Tormes comienzan con su especialización técnica

Los 18 alumnos integrados en los programas mixtos de empleo y formación "Montea" y "Juaguete" de alba de Tormes han comenzado ya con sus itinerarios específicos y, por tanto, a realizar diversas acciones prácticas formativas en la villa ducal. En el caso del programa Juaguete, centrado en la alfarería, la parte específica de prevención de riesgos laborales se ha centrado en dar a conocer los riesgos de un oficio donde el fuego, el polvo de sílice y las posturas repetitivas son protagonistas. De ahí, la importancia de la prevención como mejor herramienta para el artesano.

Por otro lado, han podido conocer el marco teórico del proceso de elaboración de productos de alfarería artesanal. También han recibido clases de diseño, dibujo técnico o representaciones digitales, así como el análisis de materiales, sistemas de elaboración o el control de costes. Durante estas semanas los ocho participantes de este programa han profundizado en la evolución histórica y cultural de este oficio, conectando técnicas milenarias con los nuevos valores de la cerámica actual.

Respecto al programa mixto Montea, las 10 personas participantes, además de la parte teórica, han comenzado su formación práctica centrada en Labores Auxiliares de Obra (MF0276_1) y el manejo de Pastas, morteros y hormigones (MF0869_1). Actualmente, desarrollan tareas de ampliación en el Cementerio Municipal, realizando trabajos de replanteo, mediciones de muros, corte de ladrillo con radial, montaje de andamios europeos y la colocación de impermeabilizantes y miras para el inicio de muros de una asta.

Estos programas están financiados conjuntamente por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) de la Junta de Castilla y León y el propio Ayuntamiento de Alba de Tormes.