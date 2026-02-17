El Punto Limpio de Alba supera los 225.000 kilos de residuos gestionados en 2025

El Punto Limpio municipal de Alba de Tormes ha gestionado durante el año 2025 un total de 225.000 kilos de residuos, lo que supone un incremento del 19,92 por ciento, respecto a 2024, ejercicio en el que se recogieron 187.625 kilos. A lo largo del año, 702 personas han hecho uso de este servicio municipal.

Las fracciones mayoritarias han vuelto a ser los residuos de construcción y demolición, con 80.946 kilos, seguidos de la madera (53.720 kilos) y los residuos voluminosos (36.720 kilos), todas ellas con un notable aumento respecto al año anterior. Por su parte, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se han mantenido estables, con una cifra cercana a los 13.000 kilos.

El concejal de Medio Ambiente, Manuel Juanes, ha señalado que “estos datos reflejan una mayor concienciación ciudadana y el uso responsable de una infraestructura clave para la correcta gestión de los residuos”, destacando también “la importancia de respetar las cantidades y normas establecidas en la ordenanza municipal”.

Punto limpio Alba de Tormes (2)

Especial relevancia ha tenido el aumento de los restos vegetales, con 5.800 kilos de ramas de podas, hojas y hierba, destinados a la producción de compost a través de un gestor autorizado. Este sistema de recogida separada, implantado en 2024 a través del programa “Alba da vida” continúa consolidándose entre la población. El sistema permite a los usuarios el préstamo de sacas financiadas por los fondos NetxGenerationEU.

La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, ha subrayado que “el Punto Limpio es un servicio esencial que contribuye directamente a la protección del entorno, la salud pública y el avance hacia un modelo de economía circular”, añadiendo que “el compromiso de la ciudadanía es fundamental para seguir mejorando los resultados”.

En el caso de la recogida de voluminosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos los martes por la noche, para su recogida los miércoles por la mañana, se recuerda enviar un WhatsApp al 627 02 21 32 indicando la calle y una foto con los enseres a retirar.