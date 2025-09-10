Así ha quedado el garaje municipal de Alba de Tormes tras su reforma

El programa experiencial mixto de empleo y formación "ALBSOCAL", que se desarrolla en Alba de Tormes desde el pasado 1 de marzo de 2025, ha continuado durante agosto con su actividad formativa, combinando teoría y práctica en la construcción del almacén garaje municipal de la calle del Castillo.

Los ocho alumnos y alumnas, junto con los docentes, han avanzado en la preparación de soportes para revestimiento, la aplicación de enfoscados en paredes interiores y techos, y monocapa en la fachada principal y lateral, asegurando que las superficies queden lisas y sin imperfecciones. Además, han realizado tareas de limpieza y saneamiento de paredes y techos, aplicado tratamientos impermeabilizantes y regularizado suelos, así como colocado guardavivos.En el exterior del edificio, los participantes han trabajado en la colocación de un zócalo de granito, realizando la preparación de la superficie, el replanteo de niveles, el corte y ajuste de piezas, la aplicación del adhesivo y el rejuntado, completando el acabado final con limpieza de la obra. También han adquirido experiencia en el manejo de herramientas y máquinas, desmontaje de andamios y medios auxiliares, apoyo en oficios como realización de rozas para electricidad, colocación de puertas, así como en la elaboración de mortero, hormigón y adhesivos.

Reforma del garaje municipal de Alba de Tormes (2)

En estos primeros días septiembre el alumnado ha comenzado con el guarnecido de yeso y la aplicación de imprimación en paredes y el pintado de los techos.

El programa ALBSOCAL, financiado por el Ayuntamiento de Alba de Tormes y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), con un coste de 182.406,28 euros, permite a sus participantes combinar formación teórica y práctica, reforzando su capacitación profesional en el sector de la construcción y facilitando su inserción laboral en la localidad y la comarca. Este taller tiene un coste de financiados por ambos organismos.