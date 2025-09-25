Récord turístico en Alba de Tormes: más de 53.000 visitantes en los primeros ocho meses del año

Oficina de Turismo en el Castillo, uno de los cuatro puntos de información turística de la Villa Ducal junto con Iglesia de Santiago, Iglesia de San Juan, edificio Multiusos y hasta octubre Basílica d

Las oficinas de turismo de Alba de Tormes han registrado un notable aumento en el número de visitantes, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Turismo. Según las estadísticas del Ayuntamiento, un total de 53.604 personas fueron atendidas en los puntos de información turística entre el 1 de enero y el 31 de agosto, lo que subraya el creciente interés por el patrimonio de la villa ducal.

El mes de mayo se destacó con una afluencia extraordinaria de 16.733 personas, impulsada por los devotos de Santa Teresa de Jesús. Sin embargo, el verano también demostró un fuerte atractivo, con 13.336 turistas en agosto, lo que confirma que Alba de Tormes es un destino turístico consolidado durante todo el año.

El turismo nacional sigue siendo el principal motor, con 48.577 visitantes. Destacan los viajeros de Madrid (9.604), Castilla y León (5.538) y Andalucía (3.268). Por su parte, el turismo internacional aportó 5.027 visitantes, con Portugal (2.004) y Francia (1.158) como los principales países de origen.

Para celebrar el Día Mundial del Turismo, el Ayuntamiento ha organizado una jornada de puertas abiertas en el Castillo de los Duques de Alba y la representación teatral de El Manuscrito de Indias en el teatro de la villa. El fin de semana se complementa con las fiestas del barrio de San Miguel y un concierto de órgano en la Basílica de la Anunciación.