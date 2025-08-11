Restricciones de agua en Fresno Alhándiga, los vecinos solo tienen suministro unas horas al día

Abren el grifo y tienen dos opciones, o no tienen ni gota de agua o apenas sale un hilo. Así llevan varios días los vecinos de Fresno Alhándiga, localidad que ha aplicado restricciones horarias en el suministro de agua debido a que desde hace unos días no les llega agua en cantidad. Un problema que se acentúa dependiendo de si vives en una zona alta del pueblo o baja.

La situación de escasez de suministro ha hecho que el Ayuntamiento haya tenido que restringir el servicio de agua a unas horas. Así, los vecinos tienen agua en tres franjas horarias, de 9:00 a 11:00, de 14:00 a 16:00 y de 20:00 a 22:00. Sin embargo, algunos se quejan de que, en la práctica, apenas llega un hilo de agua durante unos 30 minutos, sin presión suficiente, y de que el suministro no suele durar dos horas previstas.

Según el alcalde de la localidad, Julio Castello, hace tiempo que ya advirtieron la bajada del nivel del depósito de agua y avisaron a la Mancomunidad de que no tenían agua suficiente, sin embargo, el pasado jueves el depósito quedó casi vacío. “Hemos tenido que regular el suministro y poner unas horas solo porque apenas queda agua en el depósito”, asegura. La poca agua que entra se destina al consumo de los vecinos durante esas horas y el nivel no sube ya que no entra suficiente. “El agua que nos llega no es suficiente para el consumo que tenemos. Estamos al final del recorrido de la tubería de la mancomunidad y hasta que el resto de los depósitos de los pueblos no se llenan no llega al nuestro”, explica. Un problema que desde la Mancomunidad están intentando solucionar pero que de momento no saben hasta cuando se va a mantener. Además, el problema afecta más a quienes viven en la zona alta del pueblo o en casas de varios pisos. “Les pasa a muchos vecinos que la tubería tarda en llenarse y tarda en llegar la presión, entonces hay zonas donde a pesar de que ya se ha conectado el agua les tarda en llegar”. Un problema que aseguran “no depende de nosotros, depende de la Mancomunidad, desde el Ayuntamiento no podemos hacer nada ni sabemos hasta cuando estaremos así. Mientras no nos manden agua no podemos hacer otra cosa”.

Los vecinos afectados aseguran que esta situación está afectando a su vida diaria, más especialmente a los que tienen problemas de movilidad o están en situación de dependencia. Aseguran que están sufriendo cortes extremos que, en otros municipios de la mancomunidad que también están teniendo problemas de cantidad de agua, no se están dando igual.