Santa Teresa desata pasiones en Alba de Tormes a su salida de clausura

Aplausos, emoción y fervor. Santa Teresa ha abandonado la clausura del convento de las madres carmelitasy ha vuelto a desfilar por las calles de la villa ducal levantando pasiones entre los muchos albenses y fieles que se han dado cita la víspera del día grande de las fiestas. A las doce la imagen pasaba bajo el arco de la puerta del convento de las madres ante el aplauso de los albenses cuando los costaleros la han elevado para llevarla en procesión por las calles de la localidad. Tras el recorrido la imagen ha entrado en la basílica de la Anunciación, donde permanecerá hasta que regrese a clausura el día de la octava, el 22 de octubre.

Con la salida de clausura de la imagen de Santa Teresa Alba comienza oficialmente con sus fiestas. Así, esta tarde tendrá lugar el chupinazo para los jóvenes que incluye una fiesta con DJ locales y el pregón de las feistas, que corre a cargo del cuerpo de bomberos de la Diputaicón de Salamanca. No faltarán los tradicionales toros de fuego, que son un clásico en la villa ducal durante la verbena, que correrá a cargo de Diamante Show Band.

