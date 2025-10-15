Santa Teresa procesiona por las calles de Alba de Tormes en su día grande

Alba de Tormes ha vivido este miércoles su día más importante de estas fiestas con la celebración de los actos religiosos en honor a su patrona, Santa Teresa. Tras la misa mayor, los albenses han llevado la imagen de la santa por las calles de la villa ducal. Acompañada de la banda de música de Alba de Tormes y de cientos de vecinos, Santa Teresa ha salido de la basílica de la Anunciación para recorrer las principales calles de la localidad.

Una jornada importante que también ha contado con uno de los actos más esperados de este año especial para la villa: el nombramiento de Hijo Predilecto al prior de los carmelitas, Miguel Ángel González. La villa ha querido reconocer la ingente labor que ha hecho posible que Alba haya sido un importante centro internacional de peregrinación con la apertura del sepulcro de Santa Teresa y la veneración pública de los restos de la Santa.