Seis plazas de personal municipal en Alba de Tormes

El Ayuntamiento de Alba de Tormes convoca seis nuevas plazas de personal municipal. Las plazas se proveerán mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre, dentro de la oferta de empleo público vigente, tal y como figura en el Boletín Oficial del Estado de fecha 29 de diciembre de 2025.

“Con estas convocatorias continuamos avanzando en la ordenación y refuerzo de la plantilla municipal, garantizando procesos públicos, transparentes y ajustados a la legalidad vigente”, incide la alcaldesa Concepción Miguélez.

En concreto, se convocan dos plazas de Operario/a de Limpieza Viaria de la plantilla de personal laboral fijo; una plaza de Operario/a de Servicios Múltiples de personal laboral fijo; una plaza de Monitor/a de Centro Ocupacional de personal laboral fijo-discontinuo; y dos plazas de Profesor/a de la Escuela Municipal de Música, en las especialidades de Saxofón-Lenguaje Musical y Canto, también como personal laboral fijo-discontinuo.

“Se trata de una política sostenida en el tiempo que busca mejorar la organización interna, reforzar los servicios públicos y reconocer la trayectoria profesional del personal municipal”, añade la alcaldesa de Alba de Tormes.