Así será el Carnaval en El Encinar y Los Cisnes

El Ayuntamiento de Terradillos presenta su programa con cine, talleres y desfile de disfraces

Carnaval en terradillos
El Ayuntamiento de Terradillos ha presentado el programa de Carnaval que ha organizado este año y que durante tres días tendrá diversas actividades para todas las edades. Cine, talleres, concurso de playback y desfile de disfraces, entre otras cosas.

Durante tres días niños y mayores disfrutarán tanto en la biblioteca municipal como en el teatro de diversas actividades que incluyen un chocolate con bizcochos y una merienda con perritos calientes.

El viernes habrá un taller de carnaval, mientras que el lunes habrá cine con la proyección de Mufasa, el concurso de playback y chocolate con bizcochos. Para el martes, habrá un taller de payasos, el desfile de disfraces y una merienda con perritos caliente para la que hay que recoger ticket.

Aquí puedes consultar el programa completo.

