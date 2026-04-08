Así será "¡Hola Cerámica! 2026" en Alba de Tormes: visita guiada a un alfar y talleres con los ceramistas Tomás Pérez, Iñigo y Óscar Dueñas

Talleres, visitas guiadas, música y cerámica se unen este fin de semana en Alba de Tormes con motivo de la celebración de ""¡Hola Cerámica! 2026". El Ayuntamiento de la villa ha organizado un programa cultural paralelo al evento que comenzará este jueves con la denominada “Ruta Alfar 360: Origen, Proceso y Evolución” a las 17:00 horas. Esta visita guiada gratuita, a cargo de Elena Briñón, propone un recorrido histórico que se inicia en el Museo de Alfarería, ubicado en la iglesia de Santiago y concluye en el taller del ceramista Íñigo Dueñas, donde se mostrará la visión contemporánea de este oficio tradicional.

Durante el fin de semana, el enfoque se trasladará a la práctica y el aprendizaje. El sábado 11 de abril, a partir de las 11:00 horas, se impartirán talleres infantiles dirigidos por Tomás Pérez García, seguidos a las 16:00 horas por talleres para adultos a cargo de Tomás Pérez Martín.

El domingo 12 de abril, a las 11:00 horas, Óscar Dueñas Herrero dirigirá un taller de torneado y modelado para adultos. Para todas estas actividades formativas se requiere inscripción previa en las dependencias municipales.

El programa incluye además una vertiente documental y artística. Por un lado, hasta el viernes 10 de abril, la Biblioteca Municipal José Sánchez Rojas acoge una exposición de libros sobre alfarería.

Y el domingo por la tarde en sesiones a las 17 y a las 18 horas, se llevará a cabo la recreación en vivo de la obra de Maravillas Cañizal Tello, “Filigrana”. Este evento fusionará la música de gaita charra, tamboril, percusión y los clarinetes del grupo 'Évano', con la creación "in situ" de una pieza de barro por el alfarero Óscar Dueñas.

Asimismo, el Museo de Alfarería celebrará jornadas de puertas abiertas con entrada gratuita tanto el sábado como el domingo, en horario de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.