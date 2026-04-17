Solidaridad, toros y cultura centran el fin de semana de Alba de Tormes

Música coral, solidaridad y celebraciones taurinas centran este fin de semana en Alba de Tormes. La villa tiene una completa agenda que comenzará el sábado a las 18.00 horas con la celebración de la segunda eliminatoria del IX Bolsín Taurino "Botijo de Filigrana". La cita, organizada por el consistorio albense y la Asociación Cultural Taurina 15 de Octubre, reunirá en la plaza de toros a los aspirantes Armando Rojo, Rubén Núñez "El Sanfe", Jaime Torija, Hugo Casado, Aarón Blanco y Francisco Rodríguez, que lidiarán reses de la ganadería El Gustal de Campocerrado, con Juan Diego Cacho como reserva. La tercera y última eliminatoria, tendrá lugar el 2 de mayo con reses de la ganadería El Picón. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

También el sábado, a las 18:30 h, el Teatro de la villa será el escenario de un encuentro coral y de música tradicional. El evento contará con la participación de la Asociación "La Turiela", procedentes de Faramontanos de Tábara (Zamora), "Parentum Chorus" (Salamanca) y las agrupaciones locales de la Escuela Municipal de Música de Alba de Tormes: el coro de mujeres "Kyria" y el Grupo de Música Tradicional. El programa incluye desde piezas de ABBA y Mecano hasta folclore de las provincias de Salamanca, Ávila, León, Segovia y Burgos. La entrada también es gratuita hasta completar aforo.

Por otra parte, la jornada del domingo se dedicará al XI Paseo Solidario "SJ en Acción", organizado por el Colegio San Jerónimo y el Ayuntamiento de Alba de Tormes, en colaboración con otras entidades, a beneficio de la Asociación Síndrome de Turner "Alejandra Salamanca".La jornada arrancará las 10 horas con la entrega de camisetas en el Colegio San Jerónimo para, a las 11:30 iniciar el paseo. A partir de las 13:00 h se han programado diferentes actividades y finalmente se celebrará a las 14:30 horas, la paella solidaria.

A estas actividades se une la importante oferta patrimonial albense, desde sus cinco museos, las exposiciones Alba Medieval o la Antológica de San Juan de la Cruz y toda la oferta natural que ofrece la Villa Ducal.