Estos son los festejos taurinos que habrá durante las fiestas de Alba de Tormes

El Ayuntamiento de Alba de Tormes y la Asociación Cultural Taurina “15 de Octubre” han presentado el cartel oficial de la final del VIII Bolsín Taurino “Botijo de Filigrana” y de los festejos taurinos que se celebrarán con motivo de las Fiestas de la Transverberación de Santa Teresa. El certamen, que ha contado con la participación de veinte aspirantes en tres eliminatorias celebradas en diferentes tentaderos, tendrá su final el sábado 23 de agosto a las 18:00 horas en la Plaza de Toros de Alba de Tormes. Los finalistas de esta edición son Diego Mateos, Hugo de Juana, Juan Manuel Vidal Cancela y Noel García Sánchez, con Manuel Cordero Sánchez “Gitano Rey” como reserva. En la final se lidiarán reses de José Enrique Fraile de Valdefresno, Juan Luis Fraile, El Gustal de Campocerrado y María Cascón.

Además de la novillada final, las fiestas contarán con encierros y capeas. Así el domingo 24 de agosto habrá un encierro urbano a las 09:00 horas por las calles Zamora, San Francisco, Peñaranda, Beltrana, Curva Sur, Norte y llegada a la Plaza de Toros, seguido de capea a las 09:15 horas. El martes, 26 de agosto, encierro nocturno a las 22:00 horas por el mismo recorrido, seguido de capea a las 22:15 horas en la Plaza de Toros.

Los festejos taurinos forman parte del programa de actividades de las Fiestas de la Transverberación de Santa Teresa, ofreciendo diferentes citas para el público aficionado.