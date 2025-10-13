Talento y diversión sobre el escenario en la plaza de Toros de Alba de Tormes

Emoción y creatividad en la primera cita del Play Back infantil en Alba de Tormes

La Plaza de Toros de Alba de Tormes ha acogido en la tarde de este domingo la primera cita del concurso de playbacks dentro de las fiestas de Santa Teresa, en su modalidad infantil.

La jornada ha estado marcada por la emoción, los nervios y el entusiasmo de los más pequeños, que demostraron su talento sobre el escenario.

Emoción y creatividad en la primera cita del Play Back infantil en Alba de Tormes | Juanes

Los premios del Play Back Infantil fueron los siguientes: el primer lugar, con 200€, fue para Madrid City; el segundo, con 150€, para Cola Song; el tercero, con 125€, para Marisol; y el cuarto, con 100€, para Tropicoquetas.

Además, el galardón a la Mejor puesta en escena, que valora vestuario, coreografía, decoración y efectos especiales, recayó en Bruno Mars, con un premio de 125€.

Los organizadores destacaron la calidad de las actuaciones y la creatividad de los niños y niñas participantes.