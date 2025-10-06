Talleres de cerámica, pintura y música, así será la Feria del Barrio de Alba de Tormes

Presentación Feria del Barro en Alba de Tormes

La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, y el alfarero Tomás Pérez, como coordinador de la feria, han presentado la programación de la Feria del Barro 2025, que se celebrará en Alba de Tormes los días 11 y 12 de octubre.

El evento, reunirá durante dos días a profesionales del sector, acercará a la ciudadanía talleres, exhibiciones y concursos. Entre las novedades más destacadas, la feria acogerá una jornada de puertas abiertas en el Museo de Alfarería, que reabrirá al público tras su cierre por trabajos de mejora de la accesibilidad y de reorganización de piezas.

Gracias al proyecto Ceramitur (ARTERRA), financiado con fondos NextGenerationEU, se han incorporado medidas para garantizar una visita inclusiva: piezas accesibles que pueden ser tocadas por personas con discapacidad visual, un vídeo explicativo con lengua de signos para personas sordas, señalética en braille, así como la mejora de la accesibilidad de la entrada con la instalación de una cancela.

Además de los talleres y demostraciones de otras ediciones y del concurso 1 kg de Barro, este año se ha programado para el domingo a las 17 horas el denominado “Bautismo de barro” tanto infantil como adultos. “Habrá tres tornos para que, las personas que quieran, puedan probarlos”.

También este año habrá corte de jamón solidario. “Este año será a beneficio de la asociación “Cris contra el cáncer”.

Este es el programa completo

Sábado, 11 de octubre

● 11:00 h | Apertura de la feria. Exhibición y concurso profesional de la Mejor Pieza de la Feria del Barro 2025, relacionada con la figura de Santa Teresa de Jesús.

● 12:00 h | Apertura del Museo de Alfarería y presentación de las actuaciones del proyecto Ceramitur (ARTERRA).

● 12:30 h | Taller familiar de cerámica a cargo de Isabel Robledo (Villamayor, Salamanca).

● 13:00 h | Inauguración oficial con el acompañamiento del Grupo Charro Albense.

● 13:30 h | Demostración de alfarería tradicional de mujeres con torno de suelo manual a cargo de Carmen Pascual (Moveros, Zamora).

● 18:00 h | Demostración de pintura creativa con técnica persa a cargo de Taller Alfacer (Ávila).

● 21:00 h | Cierre de la feria.

Domingo, 12 de octubre

● 11:00 h | Apertura de la feria. Exhibición y concurso profesional de la Mejor Pieza de la Feria del Barro 2025.

● 11:30 h | Concurso profesional 1 kg. de barro.

● 13:00 h | Taller infantil de cerámica a cargo de Lola Velasco (Segovia).

● 17:00 h | Bautismo de barro para todas las personas que deseen probar un torno.

● 17:00 h | Taller de cerámica con Yimin Fei.

● 17:30 h | Demostración de pieza tradicional de la alfarería de Moveros (Zamora) a cargo de Carmen Pascual.

● 18:30 h | Corte de jamón solidario en plato de barro, a beneficio de CRIS contra el Cáncer.

● 20:00 h | Fallo y entrega de premios de los concursos profesionales.

● 21:00 h | Cierre de la feria.