El Teatro de la Villa de Alba de Tormes acogerá una jornada de "Reconocimiento de nuestras tradiciones" con humor y música popular

El próximo domingo 9 de noviembre, el Teatro de la Villa de Alba de Tormes será el escenario de una destacada jornada cultural dedicada al “Reconocimiento de nuestras tradiciones”. Esta iniciativa ha sido organizada por los Grupos de Acción Local ADRECAG, ADEZOS y ADECOCIR, y cuenta con la colaboración institucional de la Diputación de Salamanca.

La programación está diseñada para ofrecer una tarde de entretenimiento que combina humor, música y patrimonio cultural popular, con entrada gratuita hasta completar el aforo del recinto. El evento se enmarca dentro de un ciclo de actividades impulsado por los Grupos de Acción Local del Oeste de Salamanca, con el objetivo primordial de poner en valor el patrimonio inmaterial y las tradiciones que fortalecen la identidad de los pueblos de la zona.

La jornada dará comienzo a las 17:30 horas, con la actuación del cómico Sergio Olvidado, quien presentará su monólogo “Lo de la risa”. Se trata de una propuesta fresca y divertida que invita al público a disfrutar del humor cotidiano y cercano.

Posteriormente, a las 19:00 horas, el reconocido grupo Mayalde subirá al escenario para presentar “Ronda y boda de Don Alzapón y Doña Guirindola”. Este espectáculo es una cuidada combinación de música tradicional, costumbres y teatralidad, concebido para rendir un homenaje a la cultura popular castellana.

Desde la organización, se subraya la finalidad del evento: “Queremos que la gente disfrute, se ría y se reconozca en nuestras tradiciones, que son parte esencial de lo que somos”. El encuentro tendrá lugar en el Teatro de la Villa, situado en C/ Hospital, 17, en Alba de Tormes, y el acceso será libre para todas las personas interesadas.