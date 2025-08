Sin teléfono e internet, ni trabajar, ni hacer pagos con la señal que va y viene, así están en este pueblo de Salamanca

Los vecinos de la urbanización Cuatro Calzadas, perteneciente a Buenavista, están indignados por los constantes problemas que sufren con la cobertura. Cortes continuos, mala conexión y la imposibilidad de trabajar o realizar trámites es su día a día desde hace un par de años. Un problema que se acrecienta durante el verano, cuando la población de la urbanización crece exponencialmente.

“No sabemos si la antena está estropeada o si no tiene capacidad, pero desde hace dos años la situación es insostenible”, aseguran los vecinos que han abierto cientos de incidencias con la compañía proveedora, pero que siguen sin respuesta.

Los cortes son constantes, hasta cinco y seis veces por semana se quedan sin nada de señal en móviles y servicios de internet en las casas. “No podemos trabajar, no podemos hacer pagos, no podemos hacer trámites”, se quejan. Una situación tercermundista que solo afecta a la urbanización, ya que los pueblos más cercanos no sufren este tipo de problemas por lo que sospechan que es por la antigüedad de la antena que hay en la zona.

Nos hemos quejado, hemos abierto incidencias en la compañía, pero nada. Se soluciona un par de días y vuelve a estropearse, sobre todo en verano que es cuando más gente está aquí.