El tenis nacional llega a Alba de Tormes con el Campeonato de España

El Campeonato de España de Tenis Absoluto por Equipos de Tercera División llega a Alba de Tormes

Alba de Tormes se convertirá el próximo domingo, 5 de octubre, en epicentro del tenis nacional con la celebración del Campeonato de España Absoluto por Equipos de Tercera División. La cita dará comienzo a las 09:30 horas en las pistas municipales, donde se enfrentarán el Club de Tenis Alba de Tormes y el Club Tenis Nazaret en un encuentro decisivo.

El presidente del Club de Tenis y Pádel Alba de Tormes, Alberto Rodríguez, subraya la trascendencia del evento: “Se trata de un hito para nuestro club y para la afición al tenis en Alba de Tormes. Será una oportunidad única para disfrutar del mejor tenis sin salir de nuestra localidad”.

El enfrentamiento no solo representa un reto deportivo, sino también un escaparate para la promoción del tenis en la comarca. La organización espera una gran asistencia de público para apoyar a los jugadores locales y vivir una jornada de alto nivel competitivo.

Además, el club ya prepara otra cita imprescindible: el Torneo de Fiestas de Octubre 2025, un campeonato no federado que se celebrará del 10 al 12 de octubre. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 7 de octubre a las 23:30 horas a través de la web oficial www.clubtenisalba.es.

Para más información, los interesados podrán contactar con la jueza árbitro Sandra Sabroso en el WhatsApp 635 426 112. Sin duda, un mes de octubre cargado de deporte y emoción para Alba de Tormes.