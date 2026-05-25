Terradillos acogerá el “Desafío Musical ¡Furor!” el próximo 29 de mayo

El próximo viernes, 29 de mayo, Terradillos acogerá un evento único, el “Desafío Musical ¡Furor!”. Una actividad abierta al público para que los habitantes del pueblo puedan disfrutar de esta propuesta divertida, participativa y para todos los públicos.

Como es lógico, estará inspirado en el programa de televisión, con una tarde llena de música, ritmo y entretenimiento, en la que todo participante podrá hacer gala de sus conocimientos musicales.

El espacio elegido ha sido el Centro Cultural “Nelson Mandela”, a las 17:30 horas, realizando así una propuesta cultural intergeneracional, en la que el trabajo en equipo será clave para conseguir puntos y llevarse la victoria.

De Este modo, Ayuntamiento de Terradillos y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género han trabajado conjuntamente para animar a los vecinos de la localidad charra a ser partícipes de este día.