Terradillos celebra sus fiestas en honor a San Pablo del 23 al 25 de enero

El Ayuntamiento de Terradillos ha presentado las fiestas en honor a San Pablo que tendrán lugar en el casco antiguo. Durante tres días, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de una variada programación con música, comidas populares y hoguera.

Las actividades comenzarán este viernes, 23 de enero, a las 21:00h con la clásica hoguera con chorizo, una cita que requiere la adquisición previa de un ticket. La noche continuará en el Centro Social a partir de las 23:30 horas con una discoteca móvil a cargo de DJ Mariano e Iker González.

El sábado 24 será el día central de la convivencia vecinal. A las 15:00 horas tendrá lugar la comida popular, consistente en pollo asado con patatas y postre. Tras el descanso, la actividad se retomará a medianoche con la actuación de la Orquesta Grupo SMS. En el descanso de la verbena, tendrá lugar el concurso numérico y al finalizar la tradicional cencerrada con la charanga "Los del Lío".

Para terminar, el domingo 25, la jornada comenzará con solemnidad a las 12:30 horas con la misa acompañada por un tamborilero. Al terminar el acto religioso, los asistentes podrán disfrutar de un convite de vino y pastas por cortesía de la Comisión de Fiestas.

La despedida de las fiestas correrá a cargo del grupo Sabor a Miel en un "tardeo" musical a las 18:00 horas que culminará con un reparto de perritos calientes para todos los que posean su ticket.