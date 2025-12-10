Terradillos subvenciona la compra de material didáctico e informático a los estudiantes de la localidad

El Ayuntamiento de Terradillos subvencionará la compra de material didáctico e informático a los estudiantes que residan en la localidad durante este curso 2025-2026. Según publica en sus bases, podrán solicitar la ayuda todos los empadronados en la localidad con una antigüedad mínima de tres meses que estén matriculados en Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas y estudios universitarios o de postgrado.

Los gastos subvencionables deberán haber sido generados desde el 1 de julio de 2025 hasta la fecha de fin del plazo de solicitud de las ayudas. La cuantía subvencionable establece un máximo de 160 euros por beneficiario de una partida total de 15.000 euros, por lo que el Ayuntamiento espera llegar al casi un centenar de becas.

Estas ayudas son compatibles con cualesquiera otras que pudieran obtenerse para la misma finalidad de otras Administraciones públicas o entidades públicas o privadas.